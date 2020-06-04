الحشد يشتبك مع “داعش” ويضبط مضافات في ديالى

2020/06/04 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قيادة قاطع ديالى للحشد، الخميس، على مضافات لتنظيم “ داعش” الإجرامي، فيما اشتبكت مع عناصر التنظيم في معسكر عائشة في ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القوات التي تشارك في تنفيذ اليوم الثالث من عملية أبطال العراق نصر السيادة عثرت على مضافات لداعش واشتبكت مع عناصره في معسكر […]

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