الحشد يشتبك مع داعش الارهابي في حمرين

2020/06/04 | 13:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، اليوم الخميس، بان الحشد اشتبك مع تنظيم داعش الارهابي في عمق حمرين شمال شرق ديالى.وقال الحسيني، ان” مفارز لواء 23 بالحشد الشعبي اشتبكت مع تنظيم داعش الارهابي اثناء عمليات التمشيط الواسعة في عمق تلال حمرين(89كم شمال شرق بعقوبة) لافتا الى ان الوضع تحت السيطرة”.واضاف الحسيني، […]

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