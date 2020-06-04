مقتل ثلاثة “دواعش” واستشهاد اثنين من رعاة الاغنام باشتباكات مسلحة غرب الانبار

2020/06/04 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي ،الخميس، عن مقتل 3 من عناصر “ داعش” واستشهاد اثنين من رعاة الاغنام باشتباكات مسلحة في المناطق الغربية.وقال العبيدي لـ/المعلومة/، إن “مجموعة من بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية هاجمت مجموعة من رعاة الاغنام من ابناء شمر في مناطق عمق الصحراء 90 كيلو قرب وادي […]

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