حفلة استقالات جديدة لمسؤولي ذي قار على طريقة مدير الصحة.. التصعيد الاحتجاجي يتجه لـ”ستراتيجية جديدة”

2020/06/04 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتجه المتظاهرون في ذي قار لستراتيجية احتجاجية جديدة، من خلال إجبار المسؤولين في المحافظة على الاستقالة.ونظم المتظاهرون احتجاجات أمام مديرية بلدية المحافظة، اسفر عنها استقالة مدير البلدية قحطان عدنان.من جانب اخر، قدم مدير الطرق والجسور، عادل عبدالامير، طلبا باعفائه عن منصبه بسبب عدم توفر التخصيصات الكافية لتقديم الخدمات.واصدر […]

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