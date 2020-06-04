2020/06/04 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شهدت مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا ثاني واقعة تعذيب لمشتبه به في قضية قتل أحد رجال الشرطة.شرطة ديار بكر داهمت منزل مواطنا يدعى “م.إ.ج” بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، حيث كسرت باب منزله واقتحمته وبدأت تعذيبه أمام زوجته وأبنائه باستخدام الكلاب الشرسة.وبعد واقعة مقتل أحد ضباط الشرطة في المدينة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة التركية تعذب مواطنًا كرديًا بالكلاب الشرسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة التركية تعذب مواطنًا كرديًا بالكلاب الشرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).