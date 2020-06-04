صحة بابل تباشر باستخدام بلازما النقاهة من كورونا لعلاج المصابين بها

2020/06/04 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة وبعد النتائج الإيجابية التي تحققت باستخدام هذا البروتوكول العلاجي وبحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية لتسريع شفاء المصابين بالمرض أعلن مدير مصرف الدم الرئيسي في دائرة صحة بابل الدكتور احمد عيدان هادي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان التنسيق بين أطباء الردهات الوبائية وبين المصرف بمعرفة حاجة الراقدين لعينات بلازما النقاهة

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