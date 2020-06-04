صحة الكرخ تعلن تبرع عائلة متعافية من كورونا بالدم من أهالي منطقة العامرية

2020/06/04 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قطاع العدل للرعاية الصحية الأولية التابع لصحة الكرخ عن القيام بحملة للتبرع بالدم للمتشافين من فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 في منطقة العامرية.وقالت وحدة اعلام القطاع في بيان تلتقه وكالة صدى ” استجابة لنداء الواجب الشرعي والوطني و الأخلاقي قامت عائلة كريمة من أهالي منطقة العامرية بحملة للتبرع بالدم لانقاذ حياة المصابين بفايروس

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