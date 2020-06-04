المؤبد لمدان قتل شخصا بمشاجرة في الديوانية

2020/06/04 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الديوانية أصدرت رئاسة محكمة جنايات الديوانية، اليوم الخميس، حكما على مدان بالسجن المؤبد.وذكر بيان لاعلام شرطة محافظة الديوانية، ان المدان "كان قد القي القبض عليه من قبل قسم مكافحة الإجرام وفق أحكام المادة ٤٠٥ من قانون العقوبات".وبين ان الحكم صدر "لإرتكاب المدان جريمة قتل مواطن في منطقة الحي الجمهوري بطعنه بسكين على إثر مشاجرة".

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