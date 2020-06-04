البنك المركزي يوجه رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث

2020/06/04 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة الى الرئاسات الثلاث.وأعرب البنك في رسالته عن "قلقه البالغ من لجوء بعض اعضاء مجلس النواب الى وسائل الاعلام واطلاقهم اتهامات غير دقيقة وعير موثقة تجاه السلطة النقدية في البلد وآخرها ما اطلقه أحد النواب من اتهام البنك المركزي بالفساد بصيغة تستهدف اثارة الجمهور وتأليب الرأي العام بالضد من مؤسسات الدولة".وفي وقت حث فيه البنك رئاسة مجلس النواب باتخاذ ما يلزم تجاه هذه الاتهامات والنواب على التزام القانون في الاتهامات بحق مؤسسات الدولة فانه يرحب باستضافة النواب للاطلاع على عمل نافذة بيع العملة وعمل كافة أقسامه والتعامل بايجابية مع مقترحاتهم.

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