جرحى بنزاع عشائري باسلحة متوسطة جنوبي العراق

2020/06/04 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بسقوط جرحى بنزاع عشائري شمالي المحافظة الجنوبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين شمالي محافظة ذي قار، استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "النزاع أدى إلى سقوط عدد من الجرحى"، من دون معرفة أسباب النزاع بعد.

وتعد (البصرة وذي قار وميسان) من أكثر المحافظات العراقية التي تشهد نزاعات عشائرية مستمرة تستخدم فيها أنواع الأسلحة، وتؤدي إلى وفاة وإصابة أشخاص من طرفي النزاع.

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