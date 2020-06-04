مدير صحة الرصافة يتفقد المصابين بكورونا في مستشفيا ابن الخطيب وابن زهر

2020/06/04 | 13:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مساء امس الاربعاء مستشفيا ابن الخطيب وابن زهر لمعاينة المرضى الراقدين المصابين بفيروس كورونا ومتابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.واطلع الساعدي خلال الزيارة على مراحل العلاج للمرضى والخدمات المقدمة لهم العلاجية والفندقية”، مشيدا بإجراءات كوادر مستشفى ابن الخطيب وابن زهر والجهود المبذولة

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