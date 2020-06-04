حملة المسؤولين تتواصل.. المتظاهرون يمهلون مديري ماء وتربية ذي قار 24 ساعة للاستقالة

2020/06/04 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار، الخميس (4 حزيران 2020)، مدة 24 ساعة لمديري ماء وتربية ذي قار، لتقديم استقالتيهما من المنصب.ويأتي الطلب ضمن سلسلة ضغوطات مارسها المتظاهرون، لإقالة مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، ومدير بلدية الناصرية، قحطان عدنان، ومديري الماء والتربية.وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مديرية ماء ذي قار، وطالبوا مديرها أكرم الخرسان، بالاستقالة من منصبه خلال 24 ساعة.وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا عقب ذلك، مدير تربية المحافظة، رياض العميري، بالاستقالة ايضاً من المنصب، ومنحوه ذات المهلة.وكان مدير صحة ذي قار قدم استقالته من المنصب، بعد اقتحام المتظاهرين لدائرته، وإجباره على كتابتها، غير إنه صرح فيما بعد برفض وزارة الصحة، ومحافظ ذي قار، للإستقالة.

بغداد اليوم-ذي قار

أعلن الموظفون في دائرة صحة ذي قار، الخميس (04 حزيران 2020)، إضرابهم عن الدوام وإغلاق أبواب الدائرة، بعد اقتحام المتظاهرين في المحافظة الدائرة يوم أمس، وإجبار مديرها على تقديم استقالته.





وقال مصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الخميس (04 حزيران 2020)، بإلغاء مكاتب إصدار هويات تصريح دخول مطار بغداد الدولي الكائنين في مقر الوزارة ومكتب الخطوط الجوية العراقية لتكون سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار الهويات حصرًا.





بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (04 حزيران 2020)، حالة الطقس في مختلف مناطق البلاد، بينما درجة الحرارة ستصل اليوم إلى 47 درجة مئوية في محافظة البصرة، و38 في بغداد.

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