البنك المركزي يوجه رسالة مفتوحة الى رئاسة البرلمان

2020/06/04 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ،الخميس، رسالة مفتوحة الى رئاسة البرلمان ، مؤكدا البنك قيامه بواجباته الرقابية على المؤسسات المصرفية العاملة تحت سلطته في العراق وفقا لقانونه والتعليمات الصادرة عنه.

وقال البنك بحسب الرسالة التي وجهها لرئاسة البرلمان وحصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منها ، ان البنك اعتمد سياسة نقدية متوازنة بهدف ضبط نسب التضخم والمحافظة على سعر الصرف في السوق ، مشيرا الى ان نافذة بيع العملة الاجنبية احدى ادوات هذه السياسة للسيطرة على الكتلة النقدية وتلبية متطلبات التجارة الخارجية والدفاع عن سعر الصرف، وقد نجح البنك المركزي في ضبط ذالك داخل السوق العراقي بالرغم من انهيار العديد من العملات في الدول المجاورة.

وادناه نص الرسالة الموجهة :

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