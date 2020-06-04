شاهد بالصور والفيديو: وزير الدفاع يصل محافظة الأنبار لتوضيح “ملابسات تصريحه”

2020/06/04 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل وزير الدفاع جمعة عناد، إلى محافظة الانبار، لتوضيح “ملابسات” تصريحاته الأخيرة بشأن تنظيم “داعش”.وقال مصدرلـ”يس عراق”، إن “وزير الدفاع جمعة عناد وصل، برفقة وزير التخطيط خالد بتال قبل ظهر اليوم، الى محافظة الانبار في زيارة رسمية للمحافظة”، مبينا أن الوزير بصدد توضيح تصريحاته الاحيرة حول نشأة تنظيم داعش”.واشار […]

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