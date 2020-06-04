طهران تكشف نتائج جولتها في العراق: 400 مليون دولار واتفاق أول من نوعه

2020/06/04 | 13:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الأربعاء، عن نتائج جولة المباحثات التي أجراها الوفد الإيراني في بغداد، والذي ضم إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس.

قال الوزير الإيراني إن بلاده حصلت على 400 مليون دولار من العراق وهي نصف مستحقات تصدير الكهرباء

وقال أردكانيان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيراني، 4 حزيران/يونيو، إن "جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء إلى العراق كانت لفترة عام واحد سابقًا إلا أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021".

وأضاف، "في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق تم خلال الزيارة استيفاء نصف المستحقات الإيرانية لتصدير الكهرباء إلى العراق، أي نحو 400 مليون دولار".

وتابع، أن الزيارة شهدت "لقاء الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي بالإضافة إلى نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش ومسؤولين عراقيين آخرين"، مؤكداً أن "محادثاته مع المسؤولين العراقيين تمخضت عن نتائج جيدة".

وأوضح، أن "الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين شهدت البحث حول الاتفاقيات السابقة ومنها برنامج إعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الإيراني ومستحقات ايران إزاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق".

وأشار، إلى أن الاجتماعات تمخضت عن أن "تقوم فرق فنية وتخصصية من القطاع الخاص الإيراني بزيارة العراق الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض إهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح وإعادة تأهيل معدات وأجهزة الكهرباء العراقية".

وأعرب الوزير الإيراني، عن "ارتياحه لنتائج الزيارة"، موضحًا أنه "تحادث أيضاً بالنيابة عن سائر الوزارات حول إيجاد المزيد من التسهيلات للتبادل التجاري في المجالات الأخرى بين البلدين".

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