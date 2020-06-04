نادي الحسين الرياضي يعلن وفاة مدرب فريق كرة الناشئين

2020/06/04 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن نادي الحسين الرياضي، وفاة مدرب فريق كرة الناشئين حيدر اكرم، اثر حادث سير.وذكر النادي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس إدارة نادي الحسين كامل زغير وجميع العاملين في النادي، يتقدمون باحر التعازي والمواساة إلى عائلة مدرب فريق ناشئين نادي الحسين لكرة القدم الشاب (حيدر أكرم) الذي وافاه […]

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