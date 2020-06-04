إتساع رقعة الإحتجاجات الشعبية في السليمانية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوزيع الرواتب

2020/06/04 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد إنطلقت تظاهرة احتجاجية في قضاء “شارزور” التابع لمحافظة السليمانية، إحتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية و تأخر رواتب الموظفين وانتشار البطالة.وخرج العشرات من المواطنين والناشطين في مجال حقوق الانسان بتظاهرة احتجاجية اليوم الخميس في قضاء شارزور إحتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والإدارية الى جانب تأخر الرواتب وازدياد معدل البطالة بين المواطنين.ورفع […]

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