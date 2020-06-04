ميسي يتعرض لإصابة تهدد مشاركته في عودة الليغا

2020/06/04 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، عن تعرض الأرجنتيني الدولي وقائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، لإصابة قد تبعده عن خوض أول مباراة للفريق بعد قرار استئناف بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا.

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