2020/06/04 | 13:29 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [الديوانية-اين]أصدرت رئاسة محكمة جنايات الديوانية حكما على مدان بالسجن المؤبد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤبد لمدان في الديوانية.. وكشف جريمته
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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