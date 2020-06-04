المؤبد لمدان في الديوانية.. وكشف جريمته

2020/06/04 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الديوانية-اين]أصدرت رئاسة محكمة جنايات الديوانية حكما على مدان بالسجن المؤبد.

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