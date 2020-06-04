نائب لـ”العهد نيوز” يرجح سحب الثقة من حكومة الكاظمي

2020/06/04 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص رجع النائب المستقل باسم خزعل، الخميس، سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسبب عدم اكتمال الوزارات المتبقية.وقال خزعل “للعهد نيوز” ، ان “من يعتقد إن الحكومة الحالية شكلت وفق الكفاءة فهو واهم ولازالت المحاصصة وفرض الأسماء مستمرة حتى اليوم”، لافتا إلى إن “الوزارات المتبقية ستخضع للمحاصصة الحزبية ولن […]

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