العراق يواجه إيران في الـ17 من تشرين الثاني المقبل في تصفيات كأس العالم

2020/06/04 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.وذكر الاتحاد الاسيوي في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “الاتحاد الاسيوي قرر اعتماد المقترحات السابقة بشان مباريات التصفيات المزدوجة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث سيتم اقامتها خلال شهري تشرين

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