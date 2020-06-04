الزراعه تدعو الحكومة الى منح المزارع و الفلاح ما يستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي

2020/06/04 | 13:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الخميس، الجهات الحكومية المعنية إلى منح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي.وقال الشمري : إن “الفترة الحالية التي يمر بها البلد حساسة وحرجة تتطلب مد يد العون لكل إنجاز محلي … Readmore

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