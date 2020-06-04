السليمانية: 10 مصابين بكورونا في حالة حرجة ويحتاجون لجهاز التنفس الاصطناعي

2020/06/04 | 13:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الخميس، أن 10 مصابين بفيروس كورونا في حالة حرجة.

وقال نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الجمهوري وبعد تخصيصه للمصابين بفيروس كورونا، استقبل أمس 34 مصابا بالفيروس".

وأوضح سليم، أن "10 من المصابين في حالة حرجة والان تحت العناية المركزة ويحتاجون لجهاز التنفس الاصطناعي".

وأعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن إصابة 35 موظفا من كوادرها بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس الاربعاء أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى ٨١٦٨، ومجموع حالات الشفاء إلى ٤٠٩٥، فيما بلغ عدد الراقدين الكلي ٣٨١٧، والراقدين في العناية المركزة ٤٦، بينما وصل مجموع الوفيات إلى ٢٥٦.

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