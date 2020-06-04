رسالة مفتوحة من البنك المركزي إلى الحلبوسي

2020/06/04 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت إدارة البنك المركزي، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تؤكد فيه التزامها بالمهام الموكلة لها من قبل المجلس.

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