2020/06/04 | 13:36 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يتمكن من العثور على وكرين للارهابيين في جبال حمرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يتمكن من العثور على وكرين للارهابيين في جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يتمكن من العثور على وكرين للارهابيين في جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).