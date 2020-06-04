2020/06/04 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت اسعار صرف الدولار اليوم الخميس، ببورصة الكفاح والأسواق المحلية.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 124.000 دينار.سعر شراء الدولار = 123.000 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الخميس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).