بالوثائق.. حل مشكلة رواتب أصحاب العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء

2020/06/04 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعربت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، عن شكرها لوزير الكهرباء لاستجابته السريعة وقيامه بحل مشكلة رواتب الذين تم تعيينهم بصيغة أجور يومية وعقود، بالإضافة إلى تلبيته لمناشداتها بشأن ضرورة التعاون مع وزارة الصناعة وتشجيع الصناعة الوطنية .وقالت في بيان:" في الوقت الذي نعرب فيه عن شكرنا وتقديرنا للسيد وزير الكهرباء على استجابته وتعاونه في حل مشكلة رواتب المعينين بصيغة أجور يومية وعقد في عام ٢٠١٩ دون غطاء مالي، نؤكد أن القرار الذي أصدره الوزير بهذا الصدد (وكما موضح في الوثيقتين المرفقتين) والمتضمن صرف رواتبهم من أجور الجباية قد يكون هو الحل الأمثل في الظرف الراهن".وأضافت :"كما نشكره على تلبيته لمناشداتنا بضرورة فتح آفاق التعاون مع وزارة الصناعة وتشجيع المنتج الوطني، علماً بأن هذا التوجه سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تنفق على المواد المستوردة، كما سيساهم في إعادة الحياة للصناعة الوطنية "، داعية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتفاعل بإيجابية مع هذه التوجهات وتسهيل تنفيذها.

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