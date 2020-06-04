صحة ديالى تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا خلال ساعات

2020/06/04 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة ديالى المحلية، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة امراة مسنة مصابة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ،ان” امراة في العقد السادس من عمرها توفيت قبل قليل في مركز الحجر الصحي ببعقوبة وهي مصابة بفيروس كورونا”.واضاف بدر،ان” الحالية هي الثانية التي تتوفى

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