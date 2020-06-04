الرصد الزلزالي تسجل 8 هزات أرضية بديالى والسليمانية

2020/06/04 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تسجيل 8 هزات ارضية، واحدة في قضاء مندلي بمحافظة ديالى وآخرى بقوة (3،5) درجة شمال شرقي محافظة السليمانية.وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث ثماني هزات ارضية، صباح اليوم الخميس، الموافق 4/6/2020 في جنوب شرقي قضاء مندلي بمحافظة ديالى واخرى في شمال شرقي محافظة السليمانية".وأضاف البيان، ان "الهزة الارضية تبعد 31 كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وحدثت في تمام الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3،5 ) درجة على مقياس رختر ،مشيرة ، تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".وأشار إلى "تسجيل ثماني هزات أرضية فجر اليوم في جنوب شرقي قضاء مندلي تراوحت قوتها بين (2,6- 3،9 ) درجة مئوية على مقياس رختر حيث سجلت الأولى في تمام الساعه 1،9،58 بقوة 3،2 درجة وتبعد42 كم والثانية في تمام الساعة 1،15،46 وبقوة 2،6 وتبعد 45 كم والثالثة في الساعة 1،27،00 بقوة 3،7 وتبعد 47 كم والرابعة في تمام الساعة 1،29،4 بقوة 3،4 وتبعد 40 كم والخامسة في الساعة1،42،24 وبقوة 2،7 وتبعد 46كم اما الهزة السادسة في تمام الساعة 1،20،51 بقوة 2،6 وتبعد 46 كم والسابعة في الساعة 1،27،32 بقوة 3،9 وتبعد 55كم وكانت الهزة الأخيرة ضمن هذه المجموعة حدثت في تمام الساعة(6،40،56 ) دقيقة وبقوة (2،7) درجة على مقياس رختر وتبعد (40) كم".ولفت بيان النقل، إلى أن المراصد الزلزالية سجلت امس الاربعاء هزة ارضية في منطقة ايلام في ايران وتم شعور بها في محافظتي العاصمة بغداد وديالى كما سجلت اربعة توابع هزات ارتدادية في المنطقة قرب الحدود العراقية الإيرانية.

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