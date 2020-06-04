العثور على وكرين لداعش ومعمل لتصنيع العبوات بصلاح الدين

2020/06/04 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس، بالعثور على وكرين لتنظيم داعش الإرهابي ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في محافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلكامش" نسخة منه؛ انه "خلال عمليات ابطال العراق / نصر السيادة، قوة من اللواء ٨٨ بالحشد الشعبي ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، نفذت عمليات بحث وتفتيش في سلسلة جبال حمرين".وأضاف البيان، ان "القوة تمكنت من العثور على وكرين للارهابيين بداخلهما اعتدة خفيفة ومتوسطة وملابس ومواد غذائية وطبية و اواني طبخ وفرش، كما عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي على عدد يدوية مختلفة تساهم في عملية صنع العبوات"، مؤكداً "التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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