التغريدة التي أشعلت الأجواء “المصرية – الكويتية”.. محمد هنيدي يعلق على تغريدته الشهيرة بشأن العراق!

2020/06/04 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد أيام من اتخاذها “أيقونة سخرية” لتوتر الاجواء بين المصريين والكويتيين على خلفية تغريدة كويتية اعتبرت ان الكويت أقدم من مصر، نفى محمد هنيدي أن تكون التغريدة تابعة له.وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التغريدة الشهيرة التي جاءت ردًا على تغريدة كويتية بالقول: ماتلموا الحافظة 19 بتاعتكم بقى ياعراقيين”، بكونها […]

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