الدراجي يقدم عدة مقترحات تسهم في تجاوز الازمة المالية الحالية

2020/06/04 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، أنه قدم عدة مقترحات من شأنها أن تسهم اسهاما فعالا ومؤثرا في تجاوز الازمة المالية التي يعاني منها بلدنا بظل جائحة كورونا التي عصفت بكل العالم وعطلت كل القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية.وكشف الدراجي عن المقترحات، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان […]

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