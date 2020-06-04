تسجيل 9 حالات كورونا بين أندية الدرجة الأولى الإنجليزية

2020/06/04 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (دوري البطولة) تعرض تسعة أشخاص في أندية المسابقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن هويتهم.وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن “اختبارات المرحلة الأخيرة لفيروس كورونا تم إجراؤها على 1094 لاعباً وموظفاً بأندية دوري البطولة في الفترة ما بين […]

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