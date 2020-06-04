ميسان تعلن نجاح اول عملية فصل بلازما الدم من مشافى من كورونا

2020/06/04 | 13:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، الخميس، عن تنفيذ ونجاح اول عملية تبرع ببلازما النقاهة لمعالجة كورونا المستجد في مستشفى الشهيد الصدر التعليمي.وقال العلاق في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية فصل البلازما تجري لخزنها في مصرف الدم لإعطائها الى المرضى الذين يعانون من المرض حيث اجريت عملية بالتعاون مع […]

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