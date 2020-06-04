الأنواء الجوية تعلن تسجيل هزات أرضية في ديالى والسليمانية

2020/06/04 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الخميس (4 حزيران 2020) تسجيل هزات ارضية في محافظتي ديالى والسليمانية.

وذكرت الهيأة، في بيان، أنها "سجلت حدوث ثماني هزات ارضية، صباح اليوم الخميس، الموافق 4/6/2020 في جنوب شرقي قضاء مندلي بمحافظة ديالى واخرى في شمال شرقي محافظة السليمانية".

وبينت المراصد الزلزالية في تقريرها، ان "الهزة الارضية تبعد 31 كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وحدثت في تمام الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3،5 ) درجة على مقياس رختر"، مشيرة الى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة ".

وتابع التقرير: "كما تم تسجيل ثماني هزات أرضية فجر اليوم في جنوب شرقي قضاء مندلي تراوحت قوتها بين (2,6- 3،9 ) درجة مئوية على مقياس رختر حيث سجلت الأولى في تمام الساعة 1،9،58 بقوة 3،2 درجة وتبعد42 كم والثانية في تمام الساعة 1،15،46 وبقوة 2،6 وتبعد 45 كم والثالثة في الساعة 1،27،00 بقوة 3،7 وتبعد 47 كم والرابعة في تمام الساعة 1،29،4 بقوة 3،4 وتبعد 40 كم والخامسة في الساعة1،42،24 وبقوة 2،7 وتبعد 46كم اما الهزة السادسة في تمام الساعة 1،20،51 بقوة 2،6 وتبعد 46 كم والسابعة في الساعة 1،27،32 بقوة 3،9 وتبعد 55كم وكانت الهزة الأخيرة ضمن هذه المجموعة حدثت في تمام الساعة(6،40،56 ) دقيقة وبقوة (2،7) درجة على مقياس رختر وتبعد (40) كم" .

وكانت المراصد الزلزالية لوزارة النقل العراقية، سجلت امس قبيل ظهر الاربعاء، حدوث هزة ارضية في منطقة ايلام في ايران وتم شعور بها في محافظتي العاصمة بغداد وديالى، كما سجلت اربعة توابع هزات ارتدادية في المنطقة قرب الحدود العراقية الإيرانية.

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