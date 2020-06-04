البنك المركزي يرد على اتهامه بـ ’’الفساد وتمويل الارهاب’’ ويقترح تولي المالية صرف الدولار

2020/06/04 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رد البنك المركزي العراقي، الخميس (4 حزيران 2020) على "اتهامه بتمويل الارهاب والفساد" عبر مزاد العملة، فيما جدد تقديم مقترح على وزارة المالية، بأن تتولى بنفسها بيع الدولار، بعيداً عن توسط البنك.

وذكرت وثائق للبنك حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "بعض النواب يلجأون إلى وسائل الإعلام واطلاق اتهامات غير دقيقة وغير موثوقة تجاه السلطة النقدية في البلد، وآخرها ما أطلقه أحد النواب من اتهام البنك بالفساد وتمويل الإرهاب".

وأضافت أن "هذا الأمر يستهدف اثارة الجمهور وتأليب الرأي العام بالضد من مؤسسات الدولة ويؤشر انطباعاً سلبياً أمام المؤسسات والمحافل الدولية، مما يصعب التعامل معها والحصول على دعمها".

وتابع الوثائق، أن "البنك المركزي مؤسسة تنفرد بتعدد الجهات الرقابية التي تخضع لها عملياته كافة من جهات داخلية وخارجية ومكاتب تدقيق دولية"، مبينة أن "البنك اقترح في كثير من اللقاءات بالمسؤولين أن تتولى وزارة المالية بيع دولاراتها إلى السوق مباشرة دون توسيط البنك المركزي".

وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، قد تحدثت في وقت سابق أن أموال مزاد العملة في البنك المركزي تذهب إلى 4 جهات هي موظفي البنك والاحزاب و التجار وتمويل الارهاب.

قالت التميمي، خلال حديثها لبرنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز: "صرفنا من 2003 الى نهاية 2019 كوت ترليون (15 صفر) و226 ترليون و631 مليار دولار"، مبينة أن "المدخول النفطي وغير النفطي بلغ كترليون و24 مليار دينار".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، الخميس (4 حزيران 2020) تسجيل هزات ارضية في محافظتي ديالى والسليمانية.

وذكرت الهيأة، في بيان، أنها "سجلت حدوث ثماني هزات ارضية، صباح اليوم الخميس، الموافق 4/

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت خليتا الأزمة في محافظتي كربلاء وبابل، الخميس (4 حزيران 2020) بشأن صلة ارتفاع معدل الإصابات بالمحافظتين، بالوافدين خارج المحافظتين، ومن خارج البلاد.

وقال الناطق باسم خلية الازمة المحلية في محافظة كربلاء، محمد الوكيل في حد

بغداد اليوم- ذي قار

أمهل المتظاهرون في محافظة ذي قار، الخميس (4 حزيران 2020)، مدة 24 ساعة لمديري ماء وتربية ذي قار، لتقديم استقالتيهما من المنصب.

ويأتي الطلب ضمن سلسلة ضغوطات مارسها المتظاهرون، لإقالة مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري، ومدير بلد

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