2020/06/04 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يتسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة

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