2020/06/04 | 13:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يتسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/04 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).