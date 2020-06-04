العراق يستبق الحوار الاستراتيجي الأمريكي باتفاق

2020/06/04 | 13:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربينما يستعد العراق ويجهز أوراقه لخوض الحوار الاستراتيجي الشامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحديد نوع العلاقات أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، أجرى الجانب الإيراني وتحديدًا الوفد المختص بالطاقة، زيارة إلى العراق، والإعلان عن التوصل لاتفاق "غريب" يقتضي تمديد الربط الكهربائي لمدة عامين إضافيين.

يطرح تصريح وزير الطاقة الإيراني بشأن توقيع اتفاق تمديد الكهرباء لفترة عامين، التساؤلات عما إذا كان ستؤثر هذه الخطوة العراقية على مسار الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة

وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء إلى العراق كانت لفترة عام واحد سابقًا إلا أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021".

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بين أنه "في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق تم خلال الزيارة استيفاء نصف المستحقات الإيرانية لتصدير الكهرباء إلى العراق، أي نحو 400 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين شهدت البحث حول الاتفاقيات السابقة، ومنها برنامج إعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الإيراني ومستحقات إيران إزاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق".

أضاف أن "فرقًا فنية وتخصصية من القطاع الخاص الإيراني ستقوم بزيارة العراق الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض إهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح وإعادة تأهيل معدات وأجهزة الكهرباء العراقية".

وتأتي هذه الخطوة في ظل توقع خبراء، بأن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستتمخض عن توجه العراق للتوجه إلى الاستفادة من الغاز والكهرباء بالربط مع السعودية والأردن وغيرها من الدول دون الاعتماد الكلي على إيران واستمرار مسلسل "الإعفاءات المؤقتة".

وهذا ما أكده وزير المالية ووزير النفط وكالة علي علاوي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية بقوله إن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدًا عن الإضرار بطرف معين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".

ولكل ما تقدم، يطرح تصريح وزير الطاقة الإيراني بشأن توقيع اتفاق تمديد الكهرباء لفترة عامين، التساؤلات عما إذا كان ستؤثر هذه الخطوة العراقية على مسار الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

يقول الخبير الأمني هشام الهاشمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "العراق يستعد لحوار استراتيجي لا يتضمن نية جعل العراق في محور دون آخر أو يوضع في خيار بين خيارين"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق الاستراتيجي سيتضمن تفاهمات متنوعة اقتصادية وسياسية وأمنية واستراتيجية وثقافية، ولا تركز على جانب واحد".

هشام الهاشمي: يمتلك العراق بالتأكيد الضوء الأخضر في تحركاته ولن تأتي خطوات مفاجئة ومتعارضة مع سياسته القادمة المرسومة

أشار الهاشمي إلى أن "العراق بالتأكيد يمتلك الضوء الأخضر في تحركاته ولن تأتي خطوات مفاجئة ومتعارضة مع سياسته القادمة المرسومة"، مرجحًا أن "ما حصل ليس اتفاقًا بالمعنى الحرفي بل مذكرة تفاهم تتحمل التراجع وإعادة التقييم وفقًا لما سيتمخض عنه الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".

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