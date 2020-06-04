العراق يستبق الحوار الاستراتيجي الأمريكي باتفاق

يطرح تصريح وزير الطاقة الإيراني بشأن توقيع اتفاق تمديد الكهرباء لفترة عامين، التساؤلات عما إذا كان ستؤثر هذه الخطوة العراقية على مسار الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة
وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء إلى العراق كانت لفترة عام واحد سابقًا إلا أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021".
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بين أنه "في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق تم خلال الزيارة استيفاء نصف المستحقات الإيرانية لتصدير الكهرباء إلى العراق، أي نحو 400 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين شهدت البحث حول الاتفاقيات السابقة، ومنها برنامج إعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الإيراني ومستحقات إيران إزاء صادراتها من الكهرباء إلى العراق".
أضاف أن "فرقًا فنية وتخصصية من القطاع الخاص الإيراني ستقوم بزيارة العراق الأسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض إهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح وإعادة تأهيل معدات وأجهزة الكهرباء العراقية".
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقع خبراء، بأن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستتمخض عن توجه العراق للتوجه إلى الاستفادة من الغاز والكهرباء بالربط مع السعودية والأردن وغيرها من الدول دون الاعتماد الكلي على إيران واستمرار مسلسل "الإعفاءات المؤقتة".
وهذا ما أكده وزير المالية ووزير النفط وكالة علي علاوي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية بقوله إن "لدى العراق خطة للتوجه نحو تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي مع دول الجوار، وأن تكون السوق العراقية مفتوحة للجميع بعيدًا عن الإضرار بطرف معين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى لحث الشركات السعودية على المساهمة في إعادة إعمار البلد".
ولكل ما تقدم، يطرح تصريح وزير الطاقة الإيراني بشأن توقيع اتفاق تمديد الكهرباء لفترة عامين، التساؤلات عما إذا كان ستؤثر هذه الخطوة العراقية على مسار الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
يقول الخبير الأمني هشام الهاشمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "العراق يستعد لحوار استراتيجي لا يتضمن نية جعل العراق في محور دون آخر أو يوضع في خيار بين خيارين"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق الاستراتيجي سيتضمن تفاهمات متنوعة اقتصادية وسياسية وأمنية واستراتيجية وثقافية، ولا تركز على جانب واحد".
هشام الهاشمي: يمتلك العراق بالتأكيد الضوء الأخضر في تحركاته ولن تأتي خطوات مفاجئة ومتعارضة مع سياسته القادمة المرسومة
أشار الهاشمي إلى أن "العراق بالتأكيد يمتلك الضوء الأخضر في تحركاته ولن تأتي خطوات مفاجئة ومتعارضة مع سياسته القادمة المرسومة"، مرجحًا أن "ما حصل ليس اتفاقًا بالمعنى الحرفي بل مذكرة تفاهم تتحمل التراجع وإعادة التقييم وفقًا لما سيتمخض عنه الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة".
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