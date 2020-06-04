الأزمة النيابية تكشف لـ”العهد نيوز” عن الاجراءات الجديدة لمواجهة كورونا

2020/06/04 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الخميس، عن الاجراءات الجديدة للحد من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال عضو خلية الأزمة عباس عليوي في تصريح لـ”العهد نيوز”، ان “الحكومة لن تمدد حظر التجوال الشامل كونه يؤثر اقتصاديا على عدد كبير من العائلات”، لافتا إلى إن “الاجراءات التي سيتم اتخاذها هي فرض الحظر الجزئي […]

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