منفذ القائم الحدودي مع سوريا يسجل اعلى تبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه

2020/06/04 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الخميس، عن أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا سجل اعلى مستوى للتبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه امام حركة المسافرين ونقل البضائع.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، سجل ارتفاع وتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ افتتاحه حيث […]

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