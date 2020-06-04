تسجيل عدة هزات أرضية في مندلي وآخرى بالسليمانية

2020/06/04 | 13:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل، الخميس، حدوث ثماني هزات ارضية ،صباح اليوم الخميس، في جنوب شرقي قضاء مندلي بمحافظة ديالى واخرى في شمال شرقي محافظة السليمانية.وقالت المراصد الزلزالية في تقريرها , ان “الهزة الارضية تبعد 31 كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية وحدثت في تمام الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها

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