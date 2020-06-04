مليون دينار شهريا لكل نائب عراقي

2020/06/04 | 13:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى، اليوم الخميس، عن منح كل نائب في البرلمان العراقي - 329 عضواً- في دورته الحالية، مبلغ مليون دينار مخصصات قرطاسية.

وقال موسى، لوكالة شفق نيوز، إن ”مجموع تلك التخصيصات تقارب نصف مليار دينار عراقي شهرياً وتصرف من اجل قرطاسية النواب"، متسائلاً، "هل هذا استغفال للشعب العراقي ام استحواذ على المال العام، بطرق قانونية؟"

وبين أن "العراق غير محتاج اقتصادياً او مالياً، لكن يجب اعادة التفكير بالإدارة المالية وادارة الموازنات ووضع سياسيات للدولة العراقية، فنحن بلد غني، لكننا فقراء في وضع الخطط لإدارة الازمات".

ويشهد العراق ازمة مالية منذ تفشي ظهور فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية دفعته للاقتراض من البنوك والمصارف المحلية لتأمين رواتب خمسة ملايين موظف وعامل في القطاع العام في البلاد.

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