علماء بريطانيون يغيرون اعتقادًا سابقًا بشأن إحدى العلاجات لمساعدة مرضى كورونا: اثبت نتائج جيدة

2020/06/04 | 13:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يجري علماء بريطانيون تجارب على علاج الايبوبروفين بكونه علاجًا محتملًا يساعد مرضى كورونا فيما يخص صعوبة التنفس وتسكين الالام.وبحسب تقرير نشرته الـ”بي بي سي” وترجمته “يس عراق” فإن “فريق مستشفى جاي وسانت توماس وكلية كينجز كوليدج في لندن يعتقد أن الدواء وهو مضاد للالتهابات ومسكن للألم، يمكن أن يعالج صعوبات التنفس”.[…]

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