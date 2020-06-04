2020/06/04 | 14:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن رئيس مجلس النواب تسلم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة.وقال المصدر ، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتسلم اسماء مرشحي الوزارات الست الشاغرة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتسلم اسماء مرشحي الوزارات الست الشاغرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).