اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة تصل إلى الحلبوسي

2020/06/04 | 14:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت اسماء المرشحين السبعة للحقائب الوزارية المتبقية، إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال الخبير الامني هشام الهاشمي ان “رئيس مجلس النواب تسلَّم أسماء مرشحي الكابينة الوزارية للوزارات الشاغرة”، مؤكدًا وجود “توقعات بفشل حصول الثقة على 2 من أصل 7 وزارات شاغرة”.وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد وجه خلال جلسة يوم […]

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