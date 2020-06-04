“العهد نيوز” تنشر اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

2020/06/04 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الخميس، على بعض التسريبات المتعلقة باسماء مرشحي الوزارات الشاغرة بحكومة مصطفى الكاظمي.وادناه الاسماء المرشحة: ترشيح حسن ناظم لوزارة الثقافةترشيح فؤاد حسين لوزارة الخارجيةترشيح ايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرينترشيح حاكم سالار لوزارة العدلترشيح احسان عبد الجبار لوزارة النفطترشيح محمد عبد الكريم لوزارة الزراعةترشيح علاء الجبوري لوزارة التجارة يشار الى ان […]

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