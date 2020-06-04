2020/06/04 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن المعالجات الاقتصادية للخروج من الأوضاع الحالية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم الحياتية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: المعالجات الاقتصادية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: المعالجات الاقتصادية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).