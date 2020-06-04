بالتفاصيل: تقرير “يحسم الجدل”.. هل تنبأ مسلسل “عائلة سمبسون” بمقتل جورج فلويد وأحداث أميركا؟

2020/06/04 | 14:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يعيش عدد كبير حول العالم، حيرة من امرهم بعد تداول صور لمسلسل الرسوم المتحركة الاميركي الشهير سمبسون، تتحدث عن تنبؤ المسلسل بأحداث مقتل جورج فلويد واحراق المؤسسات واندلاع تظاهرات.وتداول جمهور منصات التواصل بعض الصور على اعتبارها مشاهد متفرقة من المسلسل الشهير “عائلة سيمبسون” تثبت أن صُنّاعه تنبؤوا بمقتل جورج فلويد بل […]

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