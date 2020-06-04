النائب الخزعلي يرد على برلمانية مخضرمة: ما عدد العوائل الفقيرة التي قمتي بشمولها بالرعاية الاجتماعية؟

2020/06/04 | 14:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، على احدى النائبات التي اعابت على احد اعضاء البرلمان من محافظة الديوانية بعد استحصاله على الموافقات بشمول 7 الاف عائلة فقيرة ومتعففة من المحافظة براتب الرعاية الاجتماعية.وادناه صورة من تغريدة النائب الخزعلي:

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